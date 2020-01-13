2020-01-13T21:07:02+03:00
Происшествия

В Самаре ищут мошенника, который обманул кассира пиццерии почти на 5 тысяч рублей

Мужчина заплатил мелочью и получил на сдачу крупную сумму денег [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина обманул кассира и спокойно ушел из пиццерии с чужими деньгамиМужчина обманул кассира и спокойно ушел из пиццерии с чужими деньгамиФото: Скриншот с видео
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В Самаре полицейские расследуют преступление, которое произошло вечером 7 января в пиццерии на улице Ленинградской. Один из посетителей обманул продавца, получив с мелочи сдачу почти в 5 тысяч рублей.

- По предварительным данным, мужчина заказал в пиццерии продукцию. Он спросил, будет ли сдача с 5-тысячной купюры. После этого мужчина отвлек внимание продавца, отдал мелочь и забрал товар со сдачей в 4955 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 173-176 см, среднего телосложения. На нем были одеты темная куртка, светло-синие джинсы, темные кроссовки, на голове — серая бейсболка. При себе у мужчины была черная наплечная сумка с белой горизонтальной полосой.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности данного мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846)332-03-03, 020 (102).

В Самаре мошенник обманул кассира пиццерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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