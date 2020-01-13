2020-01-13T22:08:45+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» на выезде с разгромным счетом проиграла «Дизелю»

За весь матч тольяттинцы забили только одну шайбу, пропустив при этом восемь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В понедельник, 13 января, тольяттинский хоккейный клуб «Лада» на выезде играл с «Дизелем». Очередной матч ВХЛ — Кубка Шелкового пути, который прошел в Пензе, оказался очень неудачным для тольяттинцев. Они проиграли с разгромным счетом 8:1.

Счет в мате открыли пензенцы. На 20 минуте ворота «Лады» поразил Александр Мокшанцев, который, к слову, несколько лет назад играл за тольяттинский клуб. Команда из Автограда отыгралась примерно через полторы минуты. Отличился Александр Денежкин. К сожалению, эта шайба стала единственной для тольяттинцев в этом матче. Во втором периоде «Лада» пропустила 3 гола, а в заключительном отрезке — еще 4. В итоге — победа «Дизеля».

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником команды станет ХК «Тамбов». С ним тольяттинцы сыграют дома в четверг, 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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