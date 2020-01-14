В Самарской области в селе Воскресенка заработал мобильный пункт обогрева для водителей

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:20:49+03:00

Комплекс оснащен всем необходимым для помощи попавшим в беду на дороге автомобилистам

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в понедельник, 13 января, заработал мобильный пункт обогрева. Его разместили в селе Воскресенка в Волжском районе. Пункт открыли из-за сильного снега и метели, но в дальнейшем он будет работать на постоянной основе.

- Мобильный пункт обеспечен всем необходимым для помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации на дороге. Комплекс состоит из аварийно-спасательной «Нивы», вездехода ГАЗ-66 с будкой передвижного модуля, где люди могут обогреться, отдохнуть и подзарядить телефоны, а также грузового эвакуатора-вездехода, - сообщает группа «Спасение 163».

Как отмечают спасатели, мобильная группа всегда готова выехать на любой участок дороги Самарской области, а также в соседние регионы. Общий телефон службы спасения Самарской области: +7 927-26-78-911.

Передвижной модуль рассчитан на временное размещение 8 человекФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU