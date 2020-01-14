К концу недели в Самарскую область могут нагрянуть град и снег с дождем

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:56:47+03:00

Перед этим будет два дня передышки от осадков

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Погода в Самарской области продолжает преподносить сюрпризы. Эта зима в регионе выдалась довольно теплой и не очень снежной. Конец рабочей недели же может удивить самарцев дождем и даже градом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары со ссылкой на синоптиков.

- Атлантические циклоны с большой скоростью по-прежнему перемещаются по северным широтам, не давая холодному воздуху проникать в более южные районы. Таким образом, до конца недели в регионе сохранится теплая погода, - отмечают в Приволжском УГМС.

Так, во вторник, 14 января, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит +1...-1 °C. Местами на дорогах гололедица. В среду, 15 января, ожидаются аналогичные погодные условия, правда, немного понизится температура: -1...-6 °C.

В ночь на четверг, 16 января, в регион вернется небольшой снег. Ветер усилится до 7-12 м/с. Местами гололедица. Днем же по северу области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами на дорогах гололед. Порывы ветра кое-где будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров будут держаться в пределах +1...-4 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU