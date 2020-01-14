2020-01-14T09:35:47+03:00
Общество

Прокуратуру попросили проверить павильон на месте снесенного рынка на Авроре/Аэродромной

Ларек неожиданно «вырос» спустя два месяца после сноса рынка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Татьяна ТрофимоваФото: Татьяна ТрофимоваФото: Twitter.com
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Прокурора Самарской области попросили проверить законность торгового павильона, который неожиданно «вырос» на месте снесенного рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Соответствующий запрос в надзорное ведомство написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Как и обещал, направил запросы в прокуратуру и главе Самары Елене Лапушкиной о незаконном павильоне на месте снесенного рынка на Авроре/Аэродромной. Возмутительная ситуация. Рынок сносили с боями, под эгидой наведения порядка, и тут же - бац! Новый нелегальный павильон. Интересно чей? - написал в твиттере народный избранник.

Напомним, новый торговый павильон появился на месте снесенного осенью 2019 года рынка 6 января. Его уже успели подключить к электросетям. Отметим, что в базе департамента управления имуществом никакого договора аренды на этот участок нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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