Стало известно, почему вода из-под кранов в Самаре стала желтой
Жители Самары пожаловались на цвет воды, которая течет из их кранов в квартирах. В последнее время она приобрела желтый оттенок. Люди боятся ее пить и уж тем более готовить еду на ее основе.
- Уже вторую неделю в Кировском районе из крана идет грязная, желтая вода. Как готовить на такой воде? Вопрос никак не решается,- написала в твиттере одна из горожанок.
Как сообщили в «Самарских коммунальных системах», вода сменила окрас из-за зимнего половодья на Волге. В обычное время ее цветность составляет около 20 градусов, сейчас же она достигла 46 градусов. В компании отмечают, что вода, которая подается горожанам, абсолютно безопасна.
- В данном случае вода соответствует СанПиН. Цветность - это ее органолептическое свойство, на качество, а также на здоровье людей не влияет, - отметили в «РКС-Самара».
Поскольку такая вода безопасна, перерасчет жителям проводить не будут. Его делают только в случае предоставления услуги ненадлежащего качества.
ИСТОЧНИК KP.RU