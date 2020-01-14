2020-01-14T10:32:28+03:00
Общество

Стало известно, почему вода из-под кранов в Самаре стала желтой

В «РКС-Самара» рассказали, почему окрасилась вода и не несет ли это опасность людям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уже около двух недель в Кировском районе из-под кранов течет желтая водаУже около двух недель в Кировском районе из-под кранов течет желтая водаФото: Twitter.com
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Жители Самары пожаловались на цвет воды, которая течет из их кранов в квартирах. В последнее время она приобрела желтый оттенок. Люди боятся ее пить и уж тем более готовить еду на ее основе.

- Уже вторую неделю в Кировском районе из крана идет грязная, желтая вода. Как готовить на такой воде? Вопрос никак не решается,- написала в твиттере одна из горожанок.

Как сообщили в «Самарских коммунальных системах», вода сменила окрас из-за зимнего половодья на Волге. В обычное время ее цветность составляет около 20 градусов, сейчас же она достигла 46 градусов. В компании отмечают, что вода, которая подается горожанам, абсолютно безопасна.

- В данном случае вода соответствует СанПиН. Цветность - это ее органолептическое свойство, на качество, а также на здоровье людей не влияет, - отметили в «РКС-Самара».

Поскольку такая вода безопасна, перерасчет жителям проводить не будут. Его делают только в случае предоставления услуги ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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