В Самаре руководителя фирмы будут судить за два массажера без лицензии
В Самаре врио генерального директора одной из фирм стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в производстве медицинских изделий без лицензии.
- По версии следствия, с 2015 года по 2016 год мужчина организовал нелицензированную сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА», которые в дальнейшем передали для реализации. Общая их стоимость составила более 494 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU