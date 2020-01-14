В Самаре руководителя фирмы будут судить за два массажера без лицензии

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:28:30+03:00

Фирма изготовила без лицензии два аппарата стоимостью почти полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре врио генерального директора одной из фирм стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в производстве медицинских изделий без лицензии.

- По версии следствия, с 2015 года по 2016 год мужчина организовал нелицензированную сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА», которые в дальнейшем передали для реализации. Общая их стоимость составила более 494 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU