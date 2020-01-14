2020-01-14T20:09:05+03:00
Общество

Журналисты "КП-Самара" выиграли в шести номинациях конкурса губернатора Самарской области

Сотрудники "Комсомолки" отметили за статьи на сайте kp.ru и за радио-программы
Михаил ГОРЮНОВ
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"Комсомолка" продолжит радовать читателей интересными темами"Комсомолка" продолжит радовать читателей интересными темамиФото: из личного архива
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14 января подводят итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом году среди победителей сразу шесть сотрудников "Комсомольской правды - Самара"!

Четыре первых места получено в интернет-номинациях, а еще два в радио. Заместитель редактора по интернет-версии "КП-Самара" Ольга Афанасьева стала лучшей в номинации "Экология" и похвалила главу региона, что он активен в социальных сетях и всегда дает поводы для обсуждения. Редактор по спецпроектам Евгения Васина взяла верх в номинации "Здравоохранение". Специальному корреспонденту Ольге Новиковой, успевшей сделать заветное селфи с первым лицом области, не было равных в категории "Городская среда". Журналист Елена Сборнова награждена за "Культуру".

Радиоведущая Вера Цыганкова не только позвала Азарова в студию "КП-Самара", но и выиграла в радийной номинации "Городская среда". Заместитель редактора по радио Антон Черепок лучше остальных рассказывал о культурных событиях города и области. Во время получения приза Антон не растерялся и предложил губернатору через три года встретиться в здании отремонтированного реального училища.

Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил журналистов за их труд, отметив, что они при наличии огромного количество тем всегда находят время для него, а также для освещения национальных проектов - именно по ним и составлялись номинации в конкурсе. "Комсомолка" поздравляет коллег с заслуженными наградами и желает им не сбавлять оборотов! Мы же в свою очередь обещаем продолжать радовать читателей и радиослушателей самыми разными и интересными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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