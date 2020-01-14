Попади в эпицентр сражения: выпущен интерактивный календарь с работами самарского военного фотографа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на ежегодном награждении журналистов презентовал новые интерактивные календари. Сделаны они на основе работ известного военного фотокорреспондента из города Николая Финикова, который прошел Великую Отечественную войну в составе 21 Армии.
Николай Федорович во времена сражений сделал множество запоминающихся снимков. Их можно увидеть в новом календаре. Особенность его в интерактивности - при помощи qr-кода вы сразу попадаете в историю снимка.
Идея такого календаря пришла сыну фронтового фотокорра Льву Финикову. Правительство помогло ему реализовать задумку к 75-летию Великой Победы. Лев Николаевич также получил сегодня специальный подарок из рук губернатора.
Напомним, что в журналистских номинациях хорошо показали себя корреспонденты "Комсомольской правды - Самара". Им досталось сразу шесть первых мест.
ИСТОЧНИК KP.RU