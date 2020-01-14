Попади в эпицентр сражения: выпущен интерактивный календарь с работами самарского военного фотографа

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:56:24+03:00

Его издали специально к 75-летию Великой Победы

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на ежегодном награждении журналистов презентовал новые интерактивные календари. Сделаны они на основе работ известного военного фотокорреспондента из города Николая Финикова, который прошел Великую Отечественную войну в составе 21 Армии.

Николай Федорович во времена сражений сделал множество запоминающихся снимков. Их можно увидеть в новом календаре. Особенность его в интерактивности - при помощи qr-кода вы сразу попадаете в историю снимка.

Идея такого календаря пришла сыну фронтового фотокорра Льву Финикову. Правительство помогло ему реализовать задумку к 75-летию Великой Победы. Лев Николаевич также получил сегодня специальный подарок из рук губернатора.

Напомним, что в журналистских номинациях хорошо показали себя корреспонденты "Комсомольской правды - Самара". Им досталось сразу шесть первых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU