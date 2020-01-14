Дмитрий Азаров наградил лучших самарских журналистов

14 Янв. 2020 2020-01-14T22:30:40+03:00

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14 января в восьмой раз подвели итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и объявили лауреатов "Золотого пера губернии". Церемония награждения традиционно состоялась в отеле "Ренессанс".

Нынешний конкурс был посвящен реализации национальных проектов. Работы оценивались в 12-ти тематических номинациях, отражающих освещение реализации "майского" указа президента страны о национальных проектах как приоритетных направлений развития государства. В профессиональном соревновании приняли участие более 160 журналистов и блогеров, представители 57 СМИ. Среди конкурсантов были и представители муниципальных медиа.

Перед тем, как наградить победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех гостей с Днем российской печати, а также с Днем Самарской губернии, который отмечался накануне. - У нас есть намерения на будущий год, когда мы будем отмечать 170 лет со дня образования губернии, провести этот праздник особенно, – заявил глава региона. Азаров отметил, что 2019 год вышел интересным и напряженным: - Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и Президент страны Владимир Владимирович Путин. Вклад в этот успех внёс каждый житель Самарской области.

В каждой номинации награды удостоились победители в пяти разделах: «Печатные издания», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Муниципальные средства массовой информации». 6 первых мест достались журналистам "Комсомольской правды - Самара" - Ольге Афанасьевой, Вере Цыганковой, Антону Черепку, Елене Сборной, Ольге Новиковой и Евгении Васиной.

Также в ходе торжественной церемонии Дмитрий Азаров наградил почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» Татьяну Мельникову, более 15 лет возглавляющую «Социальную газету», Юрия Проничева, директора телерадиокомпании «Губерния», и главного редактора «Губернии» Татьяну Прокопавичене.

Премии «Золотое перо Губернии» удостоились Владимир Бабенков, Алевтина Лукьянова и Данил Рыбалко. Специальный приз Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получил блогер Алексей Белоусов. Еще пять человек - Александра Шувалова, Анна Соколова, Леонид Ваксин, Юлия Галочкина и Елена Гураевская - были награждены премиями Союза журналистов России.

А в завершении церемонии свой приз получил Лев Николаевич Фиников - сын фронтового корреспондента Николая Финикова, прошедшего войну в составе 21 Армии. В этот же момент на сцене презентовали интерактивный календарь, в основу которого легли снимки Николая Федоровича. Реализовали его при поддержке правительства Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU