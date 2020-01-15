В Самарской области мужчина застрелил лося и пытался убежать от полицейских
В Самарской области полицейские по горячим следам задержали браконьера, который застрелил лося. Все произошло неподалеку от села Сколково.
- Охотоведы услышали звуки выстрелов и вызвали полицейских. Они вместе отправились на снегоходах в лес. Там они услышали шум, а затем увидели свежие следы крови и тушу лося. Рядом находился мужчина, который при виде правоохранителей попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Стражи порядка вместе с охотоведами преследовали беглеца до трассы «Сколково – Бузаевка - Чубовка». Там его задержали вызванные на подмогу сотрудники ДПС. Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый житель Волжского района. Сначала он всячески отрицал свою вину, но у него нашли два охотничьих ружья, среди них оказалось и то, из которого был застрелен лось. Оружие, по данным полицейских, зарегистрировано на знакомого мужчины. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Он намерен возместить причиненный ущерб, а это 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU