2020-01-15T08:07:05+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина застрелил лося и пытался убежать от полицейских

Браконьер сначала пытался отрицать свою вину, но у него нашли орудие преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали охотника по горячим следамПолицейские задержали охотника по горячим следамФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские по горячим следам задержали браконьера, который застрелил лося. Все произошло неподалеку от села Сколково.

- Охотоведы услышали звуки выстрелов и вызвали полицейских. Они вместе отправились на снегоходах в лес. Там они услышали шум, а затем увидели свежие следы крови и тушу лося. Рядом находился мужчина, который при виде правоохранителей попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка вместе с охотоведами преследовали беглеца до трассы «Сколково – Бузаевка - Чубовка». Там его задержали вызванные на подмогу сотрудники ДПС. Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый житель Волжского района. Сначала он всячески отрицал свою вину, но у него нашли два охотничьих ружья, среди них оказалось и то, из которого был застрелен лось. Оружие, по данным полицейских, зарегистрировано на знакомого мужчины. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Он намерен возместить причиненный ущерб, а это 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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