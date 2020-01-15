В феврале из Самары запустят новый авиарейс в Сыктывкар

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:39:45+03:00

Самолеты будут летать по этому направлению дважды в неделю

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Аэропорт Курумоч немного скорректирует график своей работы. В расписание внесут новый рейс до Сыктывкара. Самолеты в этом направлении начнут летать уже в феврале.

- Рейс два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — будет выполнять авиакомпания «Руслайн». Продолжительность полета в Сыктывкар составит 2 часа, а в Самару — 1 час 45 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время вылета из Самары — 11:05, а из Сыктывкара — 7:35 по местному времени. Уточнить расписание и стоимость билетов можно на сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU