В феврале из Самары запустят новый авиарейс в Сыктывкар
Аэропорт Курумоч немного скорректирует график своей работы. В расписание внесут новый рейс до Сыктывкара. Самолеты в этом направлении начнут летать уже в феврале.
- Рейс два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — будет выполнять авиакомпания «Руслайн». Продолжительность полета в Сыктывкар составит 2 часа, а в Самару — 1 час 45 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.
Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время вылета из Самары — 11:05, а из Сыктывкара — 7:35 по местному времени. Уточнить расписание и стоимость билетов можно на сайте аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU