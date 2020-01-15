Чиновники объяснили, почему в Самаре стали пропадать остановки общественного транспорта
В Самаре постепенно стали пропадать остановки общественного транспорта. Их убрали в районе Клиник медуниверситета, БКК, на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, возле Загородного парка на улице Ново-Садовой. Горожане недоумевают — зачем нужно было демонтировать почти новые павильоны.
- Когда установят демонтированные месяц назад, а может и больше, остановки общественного транспорта? Пенсионерам негде присесть, некуда поставить сумки в ожидании транспорта, - обратились в твиттере к чиновникам самарцы.
Как сообщили в региональном министерстве имущественных отношений, остановки убрали потому, что закончился срок действия договора на их установку. Нового подрядчика для установки павильонов с элементами рекламы и информации уже нашли. Договор заключили с компанией «Революция рекламы». Она уже начала монтировать новые остановочные павильоны.
ИСТОЧНИК KP.RU