Чиновники объяснили, почему в Самаре стали пропадать остановки общественного транспорта

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:01:29+03:00

Не так давно убрали несколько павильонов на Московском шоссе и на улице Ново-Садовой

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В Самаре постепенно стали пропадать остановки общественного транспорта. Их убрали в районе Клиник медуниверситета, БКК, на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, возле Загородного парка на улице Ново-Садовой. Горожане недоумевают — зачем нужно было демонтировать почти новые павильоны.

- Когда установят демонтированные месяц назад, а может и больше, остановки общественного транспорта? Пенсионерам негде присесть, некуда поставить сумки в ожидании транспорта, - обратились в твиттере к чиновникам самарцы.

Как сообщили в региональном министерстве имущественных отношений, остановки убрали потому, что закончился срок действия договора на их установку. Нового подрядчика для установки павильонов с элементами рекламы и информации уже нашли. Договор заключили с компанией «Революция рекламы». Она уже начала монтировать новые остановочные павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU