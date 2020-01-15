ХК ЦСК ВВС в домашнем матче проиграл «Тамбову»
Во вторник, 14 января, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный ЦСК ВВС и «Тамбов». К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть соперника. Они уступили со счетом 2:6.
Первыми ворота противника распечатали самарцы. На третьей минуте забил шайбу Колычев. Во втором периоде игроки ЦСК ВВС пропустили три шайбы, ответив гостям только один раз. На 37 минуте отличился Свинцицкий. В заключительном периоде хоккеисты «Тамбова» еще три раза поразили ворота самарцев.
Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС,следующим соперником «летчиков» станет ХК «Буран» из Воронежа. Они сыграют в Самаре в четверг, 16 января.
ИСТОЧНИК KP.RU