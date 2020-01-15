2020-01-15T09:16:57+03:00
Спорт

ХК ЦСК ВВС в домашнем матче проиграл «Тамбову»

«Летчикам» не удалось одолеть гостей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 января, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный ЦСК ВВС и «Тамбов». К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть соперника. Они уступили со счетом 2:6.

Первыми ворота противника распечатали самарцы. На третьей минуте забил шайбу Колычев. Во втором периоде игроки ЦСК ВВС пропустили три шайбы, ответив гостям только один раз. На 37 минуте отличился Свинцицкий. В заключительном периоде хоккеисты «Тамбова» еще три раза поразили ворота самарцев.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС,следующим соперником «летчиков» станет ХК «Буран» из Воронежа. Они сыграют в Самаре в четверг, 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»
«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка
Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги
В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020
За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела
В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством
Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре
Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I
Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти
Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища