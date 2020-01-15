2020-01-15T10:57:19+03:00
Спорт

Женская баскетбольная «Самара» одержала победу над «Динамо-Энергией»

Командам предстоит сразиться еще в одном матче
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Во вторник, 14 января, в Иваново прошел очередной матч Суперлиги-2 по баскетболу среди женских команд. «Самара» встречалась там с командой «Динамо-Энергия». Удача оказалась на стороне самарской команды. Она обыграла хозяек площадки со счетом 83:57.

Самарчанки повели в счете с самого начала матча. Первый период они завершили в свою пользу — 21:9. Второй период удачнее начали их соперницы. Они не дали «Самаре» вырваться вперед — 15:21. Третья десятиминутка завершилась ничьей — 20:20. А вот заключительный период остался за самарчанками — 27:7. В итоге победа досталась самарской команде.

Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Самара», в среду, 15 января, команды проведут второй матч тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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