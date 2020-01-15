2020-01-15T11:53:52+03:00
Общество

Нелегальный торговец алкоголем из Самарской области заплатил 100 тысяч рублей, чтобы уехать жить в Казахстан

Приставы запретили мужчине покидать пределы страны из-за крупного долга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина выплатил долг, чтобы вновь стать "выездным"Мужчина выплатил долг, чтобы вновь стать "выездным"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Самарской области привлекли к ответственности мужчину, который торговал алкоголем без лицензии. Ему выписали штраф в 100 тысяч рублей, но он не торопился его выплачивать. В итоге за должника взялись приставы.

- В отношении жителя Безенчукского района было возбуждено исполнительное производство. Найти его по адресу регистрации не удалось, поэтому приставам пришлось мониторить социальные сети. Они нашли мужчину и рассказали ему о долге и о наложении запрета на выезд за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Узнав о том, что не сможет покинуть страну, мужчина очень разволновался. Как выяснилось, он часто ездит по делам в Казахстан, а в скором времени и вовсе собирался перебраться туда жить. Мужчина сразу же поспешил полностью оплатить свой долг. В итоге все запреты с него сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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