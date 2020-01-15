В Самарской области ухудшится погода: нагрянут мокрый снег и дождь

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:24:34+03:00

Также в ближайшие сутки в регионе ожидаются гололед и сильный ветер

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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Она начнет портиться к вечеру среды, 15 января. Синоптики прогнозируют снег, дождь и гололед.

- С 19:00 15 января до 19:00 16 января местами по Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит -3°...-8°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям по возможности не выходить из зданий в непогоду. Если же стихия застанет на улице, то сотрудники МЧС советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, остановок общественного транспорта, недостроев и рекламных щитов. Автомобилистов призывают поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также водителям советуют быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU