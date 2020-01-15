В Самаре мошенники под видом районных чиновников ходят по квартирам горожан
В Самаре вновь активизировались мошенники. Как правило, они выдают себя за сотрудников социальных служб или ресурсоснабжающих компаний, но теперь они пошли дальше — перевоплотились в чиновников администрации Ленинского района.
- Неизвестные ходят по домам, звонят в квартиры и, представляясь сотрудниками администрации Ленинского района, под предлогом поручения главы района выявляют одиноко проживающих граждан, - сообщили в твиттере представители районной администрации.
Чиновники призывают горожан быть бдительнее, не открывать дверь незнакомцам и уж тем более не сообщать никому свои персональные данные.
ИСТОЧНИК KP.RU