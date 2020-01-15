2020-01-15T12:37:30+03:00
Общество

В Самаре мошенники под видом районных чиновников ходят по квартирам горожан

Самарцев призывают не открывать дверь незнакомцам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Целью мошенников являются одинокие людиЦелью мошенников являются одинокие людиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре вновь активизировались мошенники. Как правило, они выдают себя за сотрудников социальных служб или ресурсоснабжающих компаний, но теперь они пошли дальше — перевоплотились в чиновников администрации Ленинского района.

- Неизвестные ходят по домам, звонят в квартиры и, представляясь сотрудниками администрации Ленинского района, под предлогом поручения главы района выявляют одиноко проживающих граждан, - сообщили в твиттере представители районной администрации.

Чиновники призывают горожан быть бдительнее, не открывать дверь незнакомцам и уж тем более не сообщать никому свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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