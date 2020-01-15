2020-01-15T12:47:59+03:00
Общество

В Самаре два автобуса пустили в объезд из-за работ на Льва Толстого

Схемы движения временно изменили маршруты № 5Д и 37
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для движения закрыли участок от Ленинской до СадовойДля движения закрыли участок от Ленинской до СадовойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 15 января, в Самаре скорректировали схему движения двух автобусных маршрутов: № 5Д и 37. Их пустили в объезд улицы Льва Толстого.

- С 13:00 ведутся ремонтные работы на участке улицы Льва Толстого от улицы Ленинской до улицы Садовой. Автобусы курсируют в объезд по улицам Ленинской, Красноармейской и Садовой в обоих направлениях, - сообщила в твиттере компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Насколько известно, движение по улице Льва Толстого перекрыли из-за проблем с трубой. Сейчас на месте работают сотрудники «Самарских коммунальных систем». Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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