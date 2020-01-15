2020-01-15T13:25:08+03:00
Спорт

Самарский спортсмен стал полуфиналистом кубка Европы по фехтованию

Павел Сухов выступал в составе российской команды под флагом клуба ЦСКА
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Германии в городе Хайденхайме прошел клубный кубок Европы по фехтованию на шпаге. В нем приняла участие российская команда, представлявшая клуб ЦСКА. В ее составе выступал самарский спортсмен Павел Сухов. Он стал полуфиналистом кубка Европы.

- Команда, представлявшая клуб ЦСКА, и в которой выступал самарский спортсмен Павел Сухов, дошла до 1\2 финала кубка Европы. Она стала бронзовым призером турнира, - сообщили представители министерства спорта Самарской области.

Как отмечают в федерации фехтования России, на пути к полуфиналу армейцы победили команды из Испании, Швейцарии, Швеции, Израиля. За выход в финал они боролись с командой из Италии. К сожалению, российские спортсмены не смогли одолеть противника — 36:43. Третье место турнира они разделили с французской командой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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