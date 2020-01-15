Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:29:45+03:00

С поличным попался и посредник - в ФСБ оба уже дают признательным показания

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Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России провели спецоперацию по задержанию медика, который брал взятки с будущих студентов Сызранского вертолетного училища.

- Первым при получении 330 тысяч рублей был задержан Вячеслав Коровников, он оказался посредником, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в оперативных структурах. - Но с его помощью удалось выйти на взяткополучателя. 150 тысяч рублей были переданы сотруднику из медицинской службы Сызранского вертолетного училища.

Оба задержанных уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. по предварительным данным, военный медик взял деньги от студента Самарского государственного технического университета - молодой человек очень хотел стать летчиком, но состояние здоровья ему не позволяло. Зато после передачи денег он мог получить желаемое.

Был ли это единичный случай или целая коррупционная система, теперь предстоит разобраться следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU