Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:33:07+03:00

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Стали известны новые подробности двойного убийства, которое было совершено в доме на улице Непорожнего в Тольятти ночью 11 января. Напомним, что там от ножевых ранений шеи скончались 34-летний и 43-летний мужчины.

- Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об убийстве. Преступление было совершено в одном из частных домов в Центральном районе города. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе Росгвардии.

К прибывшим на место силовикам обратилась жена одного из погибших. Она провела их в дом, где гвардейцы задержали 54-летнего отца младшего из потерпевших. По версии следствия, он нанес своим жертвам ранения в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков.

В СУ СК региона уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство". Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU