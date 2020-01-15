В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:03:44+03:00

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В Самаре вынесли на обсуждение проект реестра выдающихся личностей, связанных с регионом. Власти собираются увековечить их память. Речь идет о деятелях искусства, культуры, науки, политики. Отметим, что часть имен уже увековечили, установив в Самаре памятники и мемориальные доски или назвав в их честь улицы. Других же еще предстоит «запечатлеть» на карте города.

Сейчас в реестре насчитывается 257 имен. Среди них: императоры Петр I, Александры I, II, III, которые бывали в Самаре в время своего правления; дядя поэта Александра Блока — Иван Блок, который в начале ХХ века был самарским губернатором; бард Юрий Визбор; писатели Аркадий Гайдар, Максим Горький и Александр Солженицын; революционер Лев Троцкий; дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, которую эвакуировали в Куйбышев во время войны; политик Виктор Черномырдин, который учился в Куйбышевском политехническом институте; певец Федор Шаляпин; бывший спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов и многие другие.

Горожанам предлагают изучить проект реестра. Если у кого-то возникнут какие-то замечания или предложения, то их можно будет направить на адрес электронной почты министерства культуры Самарской области: samara_reestr@inbox.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU