2020-01-15T14:30:22+03:00
Происшествия

В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета

ЧП произошло утром на улице 50 лет Октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экстренные службы проверили находку и не нашли в ней ничего опасногоЭкстренные службы проверили находку и не нашли в ней ничего опасногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в среду, 15 января, на улице 50 лет Октября в Тольятти произошло ЧП. Там в супермаркете «Миндаль» нашли подозрительный предмет.

- Всех посетителей и сотрудников супермаркета эвакуировали из здания. На месте работали спецслужбы, территория оцеплена была, - сообщили очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

По данным полицейских, переполох устроила вещь, которую кто-то забыл в камере хранения. По предварительной информации, это была коробка с проводами. Опасности она не представляла. После обследования находки сотрудникам супермаркета разрешили вернуться на рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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