В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Утром в среду, 15 января, на улице 50 лет Октября в Тольятти произошло ЧП. Там в супермаркете «Миндаль» нашли подозрительный предмет.
- Всех посетителей и сотрудников супермаркета эвакуировали из здания. На месте работали спецслужбы, территория оцеплена была, - сообщили очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».
По данным полицейских, переполох устроила вещь, которую кто-то забыл в камере хранения. По предварительной информации, это была коробка с проводами. Опасности она не представляла. После обследования находки сотрудникам супермаркета разрешили вернуться на рабочие места.
ИСТОЧНИК KP.RU