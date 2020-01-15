2020-01-15T15:03:39+03:00
Общество

Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ

Владимир Путин пообещал, что самарские семьи, в которых уже в 2020 году появится первенец, получат маткапитал
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Телеведущая ярко отреагировала на новость о маткапитале для первого ребенкаТелеведущая ярко отреагировала на новость о маткапитале для первого ребенка
Изменить размер текста:

Блогер и известная телеведущая из Самары Елена Мельникова, которая уже скоро готовится стать мамой, выложила в своем инстаграме видео "танца живота" у зеркала. Так она отреагировала на новость из Послания Президента РФ Владимира Путина федеральному собранию о том, что теперь, уже с 2020 года, материнский капитал будут получать женщины, родившие первенца.

- Наш президент только что объявил, что при рождении первенца в 2020г мат капитал составит 466.617 руб! У меня всё, - написала девушка.

Напомним, что Владимир Путин в своем послании обозначил, что повышение рождаемости - одна из главных целей государства. Молодых родителей ждут реальные меры поддержки. Теперь маткапитал будут давать за первого ребенка, за второго будут платить больше - около 616 тыс рублей, а за третьего - помогут выплатить часть суммы за ипотечный кредит. В 2024 году коэффициент рождаемости по словам президента должен составить 1,7.

- В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей, - отметил Владимир Путин.

Также президент поручил активнее заняться открытием новых ясельных групп и пообещал бесплатные обеды школьникам с 1 по 4 класс.

nedilenanedilena
Наш президент только что обьявил, что при рождении первенца в 2020г мат капитал составит 466.617 руб! У меня всё
167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»
«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка
Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги
В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020
За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела
В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством
Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре
Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I
Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти
Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища