Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:03:39+03:00

Владимир Путин пообещал, что самарские семьи, в которых уже в 2020 году появится первенец, получат маткапитал

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Блогер и известная телеведущая из Самары Елена Мельникова, которая уже скоро готовится стать мамой, выложила в своем инстаграме видео "танца живота" у зеркала. Так она отреагировала на новость из Послания Президента РФ Владимира Путина федеральному собранию о том, что теперь, уже с 2020 года, материнский капитал будут получать женщины, родившие первенца.

- Наш президент только что объявил, что при рождении первенца в 2020г мат капитал составит 466.617 руб! У меня всё, - написала девушка.

Напомним, что Владимир Путин в своем послании обозначил, что повышение рождаемости - одна из главных целей государства. Молодых родителей ждут реальные меры поддержки. Теперь маткапитал будут давать за первого ребенка, за второго будут платить больше - около 616 тыс рублей, а за третьего - помогут выплатить часть суммы за ипотечный кредит. В 2024 году коэффициент рождаемости по словам президента должен составить 1,7.

- В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей, - отметил Владимир Путин.

Также президент поручил активнее заняться открытием новых ясельных групп и пообещал бесплатные обеды школьникам с 1 по 4 класс.

nedilena Наш президент только что обьявил, что при рождении первенца в 2020г мат капитал составит 466.617 руб! У меня всё

ИСТОЧНИК KP.RU