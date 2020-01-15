Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:24:41+03:00

Планы по обновлению цирка в Самаре вынашивают уже давно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На обновление здания потратят несколько десятков миллионов рублей

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Стало известно, сколько времени займет реконструкция Самарского государственного цирка на улице Молодогвардейской, 220. Согласно постановлению регионального правительства об утверждении госпрограммы «Развитие культуры в Самарской области до 2021 года», работы в здании, а также в общежитии для артистов будут вестись около трех лет.

- Срок реконструкции здания цирка общей площадью 8023,3 кв.м — с 2020 по 2022 год. Сметная стоимость составила 906,2 млн рублей. Она указана в соответствии с положительным заключением госэкспертизы от 10 августа 2017 года, - говорится в документе.

По последним данным, минстрой региона направит на реконструкцию цирка 395 млн рублей. В 2020 году на работы потратят 143,7 млн рублей, а в 2021 и 2022 годы — по 125,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU