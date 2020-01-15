2020-01-15T15:24:41+03:00
Общество

Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре

На обновление здания потратят несколько десятков миллионов рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Планы по обновлению цирка в Самаре вынашивают уже давноПланы по обновлению цирка в Самаре вынашивают уже давноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, сколько времени займет реконструкция Самарского государственного цирка на улице Молодогвардейской, 220. Согласно постановлению регионального правительства об утверждении госпрограммы «Развитие культуры в Самарской области до 2021 года», работы в здании, а также в общежитии для артистов будут вестись около трех лет.

- Срок реконструкции здания цирка общей площадью 8023,3 кв.м — с 2020 по 2022 год. Сметная стоимость составила 906,2 млн рублей. Она указана в соответствии с положительным заключением госэкспертизы от 10 августа 2017 года, - говорится в документе.

По последним данным, минстрой региона направит на реконструкцию цирка 395 млн рублей. В 2020 году на работы потратят 143,7 млн рублей, а в 2021 и 2022 годы — по 125,6 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарский цирк закроют на ремонт. Что происходит за кулисами сейчас?

Корреспондентам «Комсомольской правды» показали, почему реконструкцию здания больше нельзя откладывать ни на день (подробности)

С потолка течет вода: жители Самары пожаловались на «уставшее» состояние цирка

Горожане потребовали закрыть здание и как можно скорее провести там ремонт (подробности)

Самарская область получит из федеральной казны 550 млн рублей на реконструкцию цирка

Такую сумму пообещало выделить министерство культуры РФ (подробности)

Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре начнут реконструировать цирк

Планы по обновлению здания власти вынашивают уже давно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»
«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка
Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги
В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020
За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела
В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством
Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре
Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I
Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти
Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища