В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области выявили первый в 2020 году очаг бешенства среди животных. Его обнаружили на территории Похвистневского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- Источником заболевания стала лиса. При исследовании мазков из головного мозга погибшего животного, обнаруженного в охотничьих угодьях МОО ПРО «Охотников и рыболовов» в Похвистневском районе, найден антиген вируса бешенства, - рассказали в ведомстве.

На территории района собираются ввести карантин. Также специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать очаг бешенства и не допустить распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU