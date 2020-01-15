2020-01-15T15:42:08+03:00
Общество

В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством

Очаг опасного заболевания выявили в Похвистневском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за зараженной бешенством лисы будет введен карантинИз-за зараженной бешенством лисы будет введен карантинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самарской области выявили первый в 2020 году очаг бешенства среди животных. Его обнаружили на территории Похвистневского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- Источником заболевания стала лиса. При исследовании мазков из головного мозга погибшего животного, обнаруженного в охотничьих угодьях МОО ПРО «Охотников и рыболовов» в Похвистневском районе, найден антиген вируса бешенства, - рассказали в ведомстве.

На территории района собираются ввести карантин. Также специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать очаг бешенства и не допустить распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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