2020-01-15T16:13:46+03:00
Происшествия

За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела

По данным следователей, водитель на момент аварии был пьян
Анастасия ФИЛАТОВА
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Страшное ДТП произошло ночью 7 декабря на Волжском шоссеСтрашное ДТП произошло ночью 7 декабря на Волжском шоссе
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В Самаре на одного из участника смертельного ДТП в поселке Управленческий завели уголовное дело. Речь идет об участковом полиции отдела УУП и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8. По версии следствия, именно он находился за рулем автомобиля Toyota Camry, который в ночь на 7 декабря влетел в опору и дерево. В аварии погибла 24-летняя девушка — ей оторвало голову.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле «Тойота Камри» по Волжскому шоссе. В пути следования он нарушил ПДД и съехал на обочину, а затем врезался в световую опору и дерево. В результате скончалась пассажирка. Сам водитель и еще один пассажир получили травмы, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего. В ГУ МВД по Самарской области отметили, что по факту случившегося назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Кроме того, его накажут в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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