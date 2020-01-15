2020-01-15T16:32:47+03:00
Общество

Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020

Глава государства нацелил подчиненных на комплексную поддержку семей с детьми
Илона МАЙСКАЯ
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Евгений Серпер отметил важность внесенных президентом предложений по соцподдержкеЕвгений Серпер отметил важность внесенных президентом предложений по соцподдержке
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Депутат Государственной думы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое он озвучил в среду, 15 января.

- Ключевые темы послания президента – повышение рождаемости, помощь семьям с детьми и реальное снижение бедности. Владимир Путин поставил задачу, чтобы в стране эффективно работала масштабная система поддержки семей. В качестве мер для повышения уровня их жизни были предложены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей, его продление, право на маткапитал уже при рождении первенца, развитие системы соццконтрактов и и многое другое, - отметил народный избранник.

Евгений Серпер отметил, что большинство изменений, которые предложил глава государства, начали действовать уже с 1 января 2020 года. Он добавил, что многие жители страны смогут ощутить на себе меры соцподдержки уже в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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