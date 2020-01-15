2020-01-15T16:56:51+03:00
Общество

В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца

В соцсетях чиновники не смогли найти ответственного за колодец
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: 5proseka_stroykastopФото: 5proseka_stroykastopФото: Twitter.com
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В Самаре целый месяц никак не могли решить проблему с открытым колодцем на 5-ой просеке. Местные жители жаловались на это с декабря прошлого года. В «консилиуме» по постановке крышки люка на место приняли участие мобильная приемная губернатора, «СКС», департамент градостроительства, администрация Октябрьского района. За время дискуссии, которая растянулась до января, удалось только выяснить, что колодец не находится на балансе «СКС», застройщик до сих пор этого не сделал. Точку в решении проблемы удалось поставить только первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко. Он отправил своих коллег лично разобраться с колодцем.

- Уважаемые коллеги! Если вы не можете в публичной плоскости решить, кто будет закрывать колодец, выйдите на место и прикройте его. МП «Благоустройство» - помогите товарищам и доложите до 19:00, - написал в среду, 15 января, в твиттере Владимир Василенко.

Сразу после «толчка» от вице-мэра на место выехали несколько специалистов. Сначала они провели небольшое «совещание», постояв над колодцем, а потом все-таки вернули крышку на место. Благодарности горожан за это не было предела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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