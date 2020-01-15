«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:35:32+03:00

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Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием федеральному собранию. Начал глава государства с нацпроекта «Демография». Как отметил президент, будущее страны зависит от того, сколько в ней будет жителей.

- Повторю: существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7, - подчеркнул Владимир Путин.

В Самарской области уже действуют многочисленные меры поддержки молодых мам. В этом году, например, они стали получать наборы для новорожденных: это самарская продукция стоимостью в 10 тыс. рублей. Меры поддержки уже дали свой эффект.

- Сегодня, конечно, решения, которые озвучены, когда материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка, крайне важны. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, мы предоставляем с 1 января текущего года при рождении первенца «подарок новорожденному», который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, когда будет выплачиваться материнский капитал, я уверен, это будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок, - считает Дмитрий Азаров.

Он отметил, что также важно и решение об увеличении маткапитала за второго ребенка, и решение об обеспечении горячим питанием всех школьников с 1 по 4 класс.

За посланием президента в режиме онлайн наблюдали сотрудники многих государственных организаций. Коллективный просмотр организовали и в центре социального обеспечения «Безымянский», который, кстати, является оператором по сбору и распределению подарков первенцам Самары и области. Его директор Анатолий Мастянин рассказал, что центр обслуживает примерно 6000 пожилых самарцев. Его сотрудникам часто приходится отвечать на вопросы своих подопечных об экономике, социальной политике государства.

- Я считаю, что президент не случайно начал с вопросов демографии, увеличения пособия для молодых мам и многодетных семей. Это важный вопрос, ведь только государство, в котором растет рождаемость, может развиваться и идти вперед. Недавно в Самарской области была воплощена в жизнь программа «Подарок первенцу», за первые две недели мы раздали уже больше двухста подарков. И это становится отличной поддержкой для молодых мам, - рассказал Анатолий Мастянин.

А одна из сотрудниц центра Лили Макарова отметила, что новые меры поддержки обязательно будут способствовать повышению рождаемости.

- Я недавно вышла из декретного отпуска, материнский капитал помог мне закрыть ипотеку. Такая поддержка будет очень приятно тем, кто родит первого ребенка, раньше им было обидно, - считает Лилия Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU