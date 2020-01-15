2020-01-15T18:14:00+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»

Народный избранник лично присутствовал на послании Федеральному собранию
Борис БРИТВА
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Евгений СерперЕвгений Серпер
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В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин в 16-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Особый упор в речи главы государства был сделан на нацпроект «Демография».

На послании присутствовал депутат Государственной думы Евгений Серпер. Парламентарий считает, что предложенные в послании президента конкретные меры позволят не только обеспечить устойчивый рост численности населения России, но и помогут повысить уровень жизни семей с детьми.

- Ключевые темы Послания Президента – повышение рождаемости, помощь семьям с детьми и реальное снижение бедности, - заявил депутат Серпер. - Сбережение и преумножение народа России глава государства назвал высшим национальным приоритетом. Владимир Путин поставил задачу, чтобы в стране эффективно работала масштабная система поддержки семей. Не секрет, что большинство семей, живущих за чертой бедности – это именно семьи с детьми. Среди предложенных мер: ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, увеличение материнского капитала на 150 тысяч рублей, его продление, право на маткапитал уже при рождении первенца, развитие системы социальных контрактов и другие существенные меры поддержки.

Евгений Серпер выразил уверенность, что изменения, которые вступили в силу уже в январе, станут опорой для российских семей.

- Новые меры соцподдержки позволят обеспечить семьям достойный уровень жизни, - продолжает Евгений Серпер. - тому будет способствовать и решение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Все инициативы президента, по сути, нацелены на будущее страны, на будущие поколения, которые будут жить в России через несколько десятков лет и от которых будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны.

Депутат уверен, что благодаря комплексному подходу к решению обозначенных в послании вопросов, а также конкретным срокам исполнения поручений президента, жители России и Самарской области смогут ощутить на себе меры соцподдержки уже в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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