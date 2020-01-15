Космонавт из Самарской области взошел на «Колосс Америки» и поднял там знамя российских ВДВ
Российский космонавт Михаил Корниенко, который родом из Сызрани, совершил восхождение на гору Аконкагуа в Аргентине. О своем приключении «небоходец» рассказал в соцсетях.
- Вершина 7000 метров. Никто кроме нас! – подкрепил Михаил свое сообщение снимком, на котором держит знамя ВДВ ВС РФ.
На высочайший пик Анд Михаил Корниенко неслучайно взял флаг десантников. С 1978 по 1980 он проходил срочную службу в «Войсках дяди Васи». Закончил службу в армии будущий космонавт в звании гвардии младшего сержанта.
Совершить восхождение на крутой пик, который также называется «Колосс Америки», легендарный альпинист Александр Абрамов, который десять раз поднимался на Эверест.
ИСТОЧНИК KP.RU