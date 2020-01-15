Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:17:36+03:00

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В среду, 15 января, президент России Владимир Путин в шестнадцатый раз обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию и жителям страны. Впервые оно оглашается в начале года, чтобы не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, стоящие перед государством. Самарскую область представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году глава государства основное внимание в своем послании сосредоточил на социальной сфере. Владимир Путин отметил, что сегодня в обществе четко обозначен запрос на перемены. Решить вопрос повышения рождаемости помогут новые меры поддержки семей. Президент озвучил принципиальное решение, которое волновало множество российских семей: программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. При этом, кардинально изменен подход для его получения. «Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466617 рублей.

Комментируя это решение, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта мера прекратит сомнения молодежи.

- Я уверен, это будет еще больше стимулировать и прекращать сомнения молодых семей при принятии решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок. Решения, которые были озвучены сегодня, когда материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка, крайне важны. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, мы предоставляем с 1 января текущего года при рождении первенца «подарок новорожденному», который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, выплата материнского капитала, я уверен, будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок, – уверен Дмитрий Азаров.

Еще одна новая мера социальной поддержки касается обеспечения бесплатным горячим питанием в школах детей с первого по четвертый класс. При этом глава государства поставил задачу: обеспечить образовательные учреждения необходимым инвентарем и поставками, чтобы еда была качественной и полезной.

- И решение по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов – давно назрело. Мы обсуждали его с фракцией «Единой России» в Самарской губернской думе, готовили его, предлагали на федеральном уровне. И в кратчайшие сроки это поручение президента на территории Самарской области выполним, - отметил Азаров.

Одним из важнейших и самых чувствительных вопросов для родителей, по мнению президента, является возможность устройства ребенка в ясли. Самарская область в этом вопросе показывает устойчивую положительную динамику. Только в 2019 году в регионе открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 – для детей в возрасте до трех лет.

- Вопросы демографии, вопросы здравоохранения, это те сферы, которые граждане страны, во всяком случае жители Самарской области, считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание. Конечно, по здравоохранению очень важное решение по модернизации первичного звена, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это то, куда обращается каждый человек, и средства, дополнительно выделяемые на эти нужды – 550 млрд рублей, дадут колоссальный эффект по всей стране, и Самарская область здесь не исключение.

Отдельный блок послания был посвящен развитию экономики страны. По мнению Дмитрия Азарова, рекордно низкие темпы инфляции – по итогам прошлого года составил 3% – создают дополнительные предпосылки для увеличения инвестиций.

- Президент сегодня дал поручение правительству РФ возвращать бюджетам региональным 2/3 средств выпадающих доходов при предоставлении налогового вычета, – отметил губернатор. – Очень важное решение, которое создает дополнительные возможности для Самарской области по привлечению инвестиций.

Владимир Путин в своем послание затронул темы экологии, национальной безопасности, обороны, внесения изменений в конституцию страны и ряд других, в том числе – сохранение исторической памяти.

- В каждом слове президента чувствовалась забота, любовь и уважение к каждому гражданину страны, забота о будущем нашей страны, нашей великой Родины, и о каждом следующем этапе ее развития, – подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU