В Самаре открыт исправительный центр для осужденных, в котором можно брать отпуск

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:02:07+03:00

Он специально создан для тех, кто получил наказание в виде исправительных работ

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В среду, 15 января, в Самаре при колонии-поселении № 27 УФСИН России по региону открылся исправительный центр. Он рассчитан на тех, кто получил наказание в виде исправительных работ и может вместить до 100 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые в Самарской области такое учреждение было открыто на базе ИК-10, но было готово принять до 35 осужденных. Теперь же из-за расширения практики применения принудительных работ УФСИН понадобилось открыть более вместительный центр.

- Осужденные здесь живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, им разрешается проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится центр, сообщили в ведомстве.

Подопечные центра получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%. Более того, после шести месяцев осужденный сможет брать 18-дневный отпуск, который можно будет провести вне стен пенитенциарного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU