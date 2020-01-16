Крупный пожар на Товарной в Самаре: на площади 200 кв.м горел гаражный массив
Поздно вечером в среду, 15 января, в Кировском районе Самары произошло ЧП. На улице Товарной, 19А загорелся гаражный массив. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
- Сообщение о возгорании поступило в 23:35. По прибытию был объявлен ранг пожара - Пожар № 2. В тушении приняли участие 88 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 69 человек и 18 спецмашин, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы потушить пламяФото: ГУ МЧС России по Самарской области
Локализовать возгорание пожарным удалось в 00:20, справиться с открытым горением в 00:47, а полностью потушить пламя в 1:13. Распространение огня на соседние строения сотрудники МЧС не допустили. Происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара пока не известна. Ее предстоит установить специалистам.
Крупный пожар в гаражах на Товарной 15.01.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU