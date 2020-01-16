2020-01-16T08:49:49+03:00
Общество

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за гололедицы

МЧС призывает водителей отказаться от поездок на личном авто
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики прогнозируют, что гололедица на дорогах продержится весь деньСиноптики прогнозируют, что гололедица на дорогах продержится весь деньФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области в четверг, 16 января, объявили желтый уровень погодной опасности. Причина — гололедица на дорогах.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером местами по Самарской области и в Самаре ожидается гололедица — 6-19 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей подготовить нескользкую обувь, воздержаться от поездок на личных автомобилях по городу. Если непогода застанет за рулем, то сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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