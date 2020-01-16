В аэропорту Курумоч у бортпроводника нашли более 55 кг лососевой икры без документов

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:13:43+03:00

Мужчина прикупил деликатес на рынке на Чукотке и привез ее в Самару

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В самарском аэропорту Курумоч задержали партию красной лососевой икры без документов. Подозрительную продукцию весом 55,6 кг нашли в багаже бортпроводника одной из авиакомпаний.

- Было установлено, что у мужчины нет ветеринарных сопроводительных документов, которые свидетельствовали бы о качестве и безопасности ввозимой красной икры, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По словам бортпроводника, икру он купил на рынке в городе Анадырь Чукотского автономного округа. После этого он перевез ее в Москву, а затем в Самару. Как отмечают в ведомстве, всю найденную икру у бортпроводника забрали и до окончания расследования отправили на хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU