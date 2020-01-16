В Самарской области для переработки в щепу собрали более 1 тысячи елок

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:56:26+03:00

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В среду, 15 января, регоператор начал в Самарской области переработку новогодних елок, которые жители оставляли возле мусорных площадок. Сотрудники «ЭкоСтройРесурса» собрали уже более 1 тысячи елок.

- В Самаре хвойные деревья с контейнерных площадок перевозчики забирают раз в неделю, отправляя для этих целей по городу 5-6 машин, — рассказал руководитель производственно-технического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев.

Как отмечают представители регоператора, елки вывозят на специальную площадку, где установлена дробильная машина. В зависимости от породы деревьев производительность дробилки составляет около 5-7 кубов в час. Регоператор собирается отправить щепу в конно-спортивные клубы. Первым переработанные елки получит клуб «Кон Брио». Щепу он будет использовать в качестве подстилки для лошадей. Добавим, что переработка елок продлится до февраля 2020 года. Регоператор намерен повторить акцию с переработкой деревьев и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU