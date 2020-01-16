Самарцы на праздниках интересовались космосом, модерном и знаменитыми земляками

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:23:37+03:00

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МТС проанализировала статистику интерактивного гида «Виртуальная прогулка» за период новогодних праздников и выяснила, какие достопримечательности были наиболее популярны у самарцев и гостей города на длинных выходных.

В период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года пользователи более пяти тысяч раз прослушали аудиогиды по знаковым самарским достопримечательностям, размещенные на сайте «Виртуальной прогулки». При этом самыми популярными оказались объекты, так или иначе связанные со званием «космической столицы» - Вертолетная площадка в поселке Управленческий, расположенный там же памятник ракетному двигателю НК-33 и музейный комплекс «Самара Космическая». В пятерку лидеров вошли места и массовых новогодних гуляний – площадь Куйбышева с главной городской елкой и площадь Славы, где в этом году впервые был залит каток. Также в список достопримечательностей, вызывавших наибольший интерес у туристов и жителей города, попали музей модерна, театр оперы и балета, костел, памятник товарищу Сухову и скульптурная композиция «Бурлаки на Волге».

По данным МТС, в новогодние каникулы Самару чаще всего посещали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и других регионов России, а также туристы из Швеции, Нидерландов, Австрии, Германии и Франции.

«Мы всегда стараемся сделать жизнь наших абонентов максимально комфортной, не только активно строя сеть на территории Самарской области, но и развивая дополнительные сервисы. За несколько лет существования «Виртуальной прогулки» мы увидели, как растет интерес к истории и культуры Самары и у местных жителей, и у туристов из других городов и стран. Цифровизация в сфере туризма – востребованный и перспективный тренд, поэтому мы развиваем и дополняем наш проект интерактивного гида в том числе и за счет новых направлений. Так, в декабре прошлого года мы запустили SMS-гид со ссылкой на главные достопримечательности для абонентов, приезжающих в Самарскую область, и за первый месяц работы им уже воспользовались более тысячи человек», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU