В Тольятти из-за наледи приостановили движение автобусов
Ограничение коснулось двух автобусных маршрутов
Фото: администрация Тольятти
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В четверг, 16 января, в Тольятти временно приостановили движение автобусов. С 8:00 перестали ходить автобусы № 41 и 130.
- Движение муниципальных автобусов приостановлено до устранения наледи на улице Высоковольтной, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.
Как отмечают в мэрии, сейчас службы благоустройства делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия «ледяного» дождя. С самого утра дорожная техника просыпает дороги песко-соляной смесью. Также обрабатываются против гололеда тротуары и пешеходные дорожки.
ИСТОЧНИК KP.RU