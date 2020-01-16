2020-01-16T10:32:16+03:00
Общество

В Тольятти из-за наледи приостановили движение автобусов

Ограничение коснулось двух автобусных маршрутов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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В четверг, 16 января, в Тольятти временно приостановили движение автобусов. С 8:00 перестали ходить автобусы № 41 и 130.

- Движение муниципальных автобусов приостановлено до устранения наледи на улице Высоковольтной, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Как отмечают в мэрии, сейчас службы благоустройства делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия «ледяного» дождя. С самого утра дорожная техника просыпает дороги песко-соляной смесью. Также обрабатываются против гололеда тротуары и пешеходные дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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