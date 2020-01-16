В Самарской области после участившихся случаев отравления угарным газом усилят проверки оборудования

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:56:30+03:00

С начала отопительного сезона в Самарской области произошло уже 20 случаев отравления угарным газом Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В регионе создадут специальную комиссию, куда войдут представители надзорных ведомств и МЧС

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В Самарской области в последнее время стали часто происходить случаи отравления угарным газом. С начала отопительного сезона, по данным МЧС, зафиксировали уже 20 подобных случаев, в том числе 2 со смертельным исходом. Большинство из них произошли в многоквартирных домах с газовыми водонагревательными колонками, установленными в ванных комнатах. В связи с этим в правительстве региона состоялось совещание, на котором обсуждались меры по предотвращению подобных несчастных случаев.

- На мой взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная информированность граждан и недоработка компаний по профилактике происшествий, связанных с газовым оборудованием. Нужно регулярно проводить профилактическую работу с населением и усилить проверки газового оборудования, - заявил врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев.

Начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко отметил, что необходимо привлечь надзорные органы для проверки и выяснить, в каком состоянии находится оборудование. При необходимости все нужно прочистить, убрать пыль и просмотреть дымоходы. Особое внимание, как отмечают в МЧС, нужно уделить пенсионерам.

По итогам совещания было решено создать в регионе специальную комиссию, куда войдут представители властей, надзорных ведомств, МЧС и газовых компаний, а также усилить проверки домов и организовать установку приточных клапанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU