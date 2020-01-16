«АКОМ» подтвердил соответствие мировым стандартам

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:08:25+03:00

Производственная лаборатория «АО АКОМ» успешно прошла аккредитацию в соответствии с требованиями Международного стандарта.

Производственная лаборатория «АО АКОМ» успешно прошла аккредитацию в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Изменить размер текста: A A

Основной целью аккредитации является подтверждение соответствия третьей стороной, служащее официальным свидетельством компетентности лаборатории, и, как следствие, доверия к деятельности предприятия.

В роли третьей стороны выступил орган по аккредитации лабораторий - Ассоциация аналитических Центров «Аналитика», полноправный член и участник Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC.

Лаборатория АО «АКОМ» создана в 2005 году для проведения всех видов испытаний аккумуляторных батарей и комплектующих материалов. Также в ее компетенции входит контроль производственно-экологического состояния завода.Оснащена современным специальным оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

Деятельность лаборатории направлена на реализацию политики в области обеспечения гарантий объективности и достоверности выдаваемой информации. Задачу организации лабораторных процессов, контроля действий и результата решает система менеджмента, организованная в соответствии с требованиями ISO/IEC (ИСО/МЭК) 17025.

Подтверждение соответствия - сложный, многоступенчатый процесс, включающий многочисленные экспертные проверки всех аспектов деятельности лаборатории.«АКОМ» на всех этапах аудита продемонстрировал отличные показатели, результатом, которого стало положительное решение об аккредитации.