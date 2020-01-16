2020-01-16T11:53:16+03:00
Происшествия

В Самарской области иностранка украла у знакомого деньги и уснула при попытке их спрятать

Женщина хотела спрятать деньги в щиток в подъезде, но ее внезапно сморил сон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кража денег расстроила мужчину и он вызвал полицейскихКража денег расстроила мужчину и он вызвал полицейскихФото: Архив "КП"
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В Самарской области во время новогодних праздников произошла курьезная кража. У жителя поселка Мирный «увели» 5 тысяч рублей. Похитителя нашли сразу же — им оказалась знакомая мужчины, а вот деньги разыскать не удалось. Женщина забыла, куда их спрятала.

Все произошло 3 января в квартире одного из домов в поселке Мирный. В тот день там вместе выпивали двое мужчин и женщина. В какой-то момент мужчины устали пить и легли спать. А вот собутыльница проверила их карманы и стащила у одного из них 5 тысяч рублей. Сразу после этого женщина отправилась прятать деньги. Ей приглянулся щиток в подъезде. Воровка дошла до 3 этажа, открыла щиток и уснула. Разбудили ее уже полицейские. В отделе женщина призналась, что украла деньги, но куда дела — не помнит.

- В полицию с заявлением о пропаже 5 тысяч рублей обратился 34-летний житель пгт Мирный. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в краже была задержана ранее не судимая 47-летняя уроженка республики Таджикистан. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в О МВД по Красноярскому району.

Женщина пообещала возместить ущерб своему знакомому. Когда вопрос с деньгами был прояснен, собутыльники вместе ушли из отдела полиции и продолжили дальше отмечать Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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