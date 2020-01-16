В Самаре на Ракитовском шоссе бесправный водитель ВАЗа устроил ДТП и попал в больницу

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:09:38+03:00

Отечественная легковушка вылетела на «встречку» и столкнулась с иномаркой

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в среду, 15 января, на Ракитовском шоссе в Самаре. Там примерно в 17:10 столкнулись ВАЗ-21093 и Toyota Camry.

- За рулем отечественного автомобиля находился 25-летний молодой человек без прав. Он, двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой под управлением 69-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал водитель «девятки». Его доставили в больницу с переломом костей таза. Водитель иномарки тоже обращался за помощью к медикам, но его после осмотра отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU