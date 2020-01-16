2020-01-16T12:25:47+03:00
Общество

В Самаре из-за гололеда автобусы № 67 перестали заезжать к ТЦ «Мега»

Общественному транспорту временно изменили схему движения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за гололеда автобусы не могут подъехать к "Меге"Из-за гололеда автобусы не могут подъехать к "Меге"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 16 января, Самару и область накрыл «ледяной» дождь, в результате чего на дорогах образовалась гололедица. Она стала причиной нескольких аварий с участием автобусов. В Тольятти, к примеру, из-за наледи даже временно приостановили движение двух автобусных маршрутов. Ограничения ввели и в Самаре.

- С 12:30 из-за гололеда в районе торгового центра «Мега» автобусы № 67 изменили схему движения. Они следуют без заезда на остановку ТЦ «Мега» в обоих направлениях, - сообщили в твиттере представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Сколько времени продлится ограничение, пока не уточняется. Жителей призывают быть осторожнее и внимательнее на дорогах. Напомним, что из-за гололедицы в регионе объявлен желтый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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