2020-01-16T14:46:01+03:00
Общество

Советник самарского губернатора прокомментировал слухи об уходе Дмитрия Азарова в федеральное правительство

Проводы главы региона в Москву пока преждевременны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Виктор Кузнецов опроверг слухи об уходе губернатора Самарской областиВиктор Кузнецов опроверг слухи об уходе губернатора Самарской областиФото: Архив "КП"
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В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию стало известно об отставке правительства РФ. В связи с этим начали появляться слухи, что перестановки коснутся и региональных властей. В частности, в соцсетях стали распространять информацию о возможном уходе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова со своего поста. Якобы его могут назначить главой одного из федеральных министерств. Однако в областном правительстве информацию эту опровергли. Ситуацию прокомментировал советник губернатора Виктор Кузнецов.

- Уже с год, наверное, Дмитрия Азарова куда-то провожают, называют какие-то даты. Безумное количество слухов. Я с ним разговаривал как человек, отвечающий за работу в Самарской губернской думе, и он мне давал поручение о вопросах, которые мы будем подавать 28 января, когда будет очередное заседание. Так что разговоры о его уходе, мягко говоря, не соответствуют действительности, - приводит sova.info слова Виктора Кузнецова.

Также советник губернатора отметил, что Дмитрий Азаров всегда хотел работать в Самаре, что он объехал всю страну, чтобы изучить опыт других регионов и применить его в регионе. По словам Виктора Кузнецова, изменения в регионе действительно будут, но они не связаны с кадровыми перестановками. В планах у самарских властей сейчас — строительство мостов и прокладка дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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