2020-01-16T13:16:44+03:00
Происшествия

Под Сызранью рейсовый автобус вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали 4 человека

Водитель не справился с управлением и попал в серьезное ДТП
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Автобус влетел в дерево на повороте на Заборовку в Сызранском районеАвтобус влетел в дерево на повороте на Заборовку в Сызранском районе
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Утром в четверг, 16 января, на трассе М-5 в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. У поворота на Заборовку рейсовый автобус № 164 «Сызрань — Смолькино» вылетел в кювет и врезался в дерево.

- Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Пострадали четыре человека. Их доставили в больницу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку. В облГлавке призывают водителей быть аккуратнее на дорогах и соблюдать ПДД.

Напомним, что сегодня утром в Самарской области произошли еще два похожих ДТП. В Ставропольском районе в кювет улетел автобус со школьниками, которые ехали на олимпиаду по информатике, а в Тольятти пассажирский автобус влетел в столб. К счастью, аварии обошлись без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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