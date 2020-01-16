2020-01-16T13:48:36+03:00
Общество

В Самаре автобусы вернули на улицу Льва Толстого

Аварию на водопроводе благополучно устранили
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы вернули на прежние маршрутыАвтобусы вернули на прежние маршрутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в четверг, 16 января, восстановили движение автобусов по улице Льва Толстого. Речь идет о городских маршрутах № 5Д, 37, 205, 295 и о пригородных автобусах № 114 и 119.

- С 15 января по 12:50 16 января на участке улицы Льва Толстого от улицы Ленинской до улицы Садовой проводились ремонтные работы. Сейчас движение автобусов восстановлено, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Напомним, что возле дома № 91 на улице Льва Толстого вчера выявили утечку на водопроводе. Из-за этого движение транспорта там закрыли. На время работ автобусы курсировали в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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