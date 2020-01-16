Баскетбольная «Самара» в Москве разгромила МБА

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:21:54+03:00

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В среду, 15 января, в Москве прошел первый матч второго круга регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу. Встречались БК «Самара» и МБА. Самарцы с разгромным счетом обыграли столичную команду — 101:66.

Самарцы вели в счете с самого начала матча. Они постепенно наращивали свое преимущество, а в конце даже преодолели рубеж в 100 очков. Такое произошло впервые в этом сезоне. Самыми результативными в самарской команде в этом матче стали Владимир Пичкуров и Александр Лавников. Первый принес «Самаре» 17 очков, а второй — 15 очков. Сейчас самарцы делят 1-2 место в турнирной таблице со «Спартаком-Приморье».

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», следующий матч команда проведет тоже на выезде. В субботу, 18 января, она сыграет с «Химками-Подмосковье». Домой же самарцы вернутся только в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU